Die Aktien von ABB steigen kurz nach Handelsbeginn um fast 6 Prozent und pendeln sich dann auf 78,02 Franken ein, nachdem das Unternehmen einen Auftragsrekord gemeldet und seinen Ausblick angehoben hat. Die vorgelegten Zahlen zum Startquartal fielen noch besser aus als die bereits hohen Erwartungen. Besonders galt dies für den Auftragseingang, der auf eine neue Rekordhöhe von über 11 Milliarden Dollar gestiegen ist - Expertinnen und Experten rechneten mit 9,7 Milliarden Dollar.