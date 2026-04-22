Die Aktien von ABB steigen kurz nach Handelsbeginn um fast 6 Prozent und pendeln sich dann auf 78,02 Franken ein, nachdem das Unternehmen einen Auftragsrekord gemeldet und seinen Ausblick angehoben hat. Die vorgelegten Zahlen zum Startquartal fielen noch besser aus als die bereits hohen Erwartungen. Besonders galt dies für den Auftragseingang, der auf eine neue Rekordhöhe von über 11 Milliarden Dollar gestiegen ist - Expertinnen und Experten rechneten mit 9,7 Milliarden Dollar.
Die ersten Reaktionen der Marktbeobachter fallen ausnahmslos positiv aus. Vontobel bezeichnet das Auftragswachstum als «ausgezeichnet», während die Zürcher Kantonalbank die bisherigen Prognosen und den Marktkonsens angesichts dieser Ergebnisse als geradezu «konservativ» einstuft.
Die starken Aufträge im ersten Quartal und eine robuste kurzzyklische Nachfrage stützen laut Vontobel die Erhöhung der Umsatz- und freien Cashflow-Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Die Ergebnisse untermauern damit die Bewertungsprämie der ABB-Aktien. Aktuell handeln die Valoren zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ast 31x.
Die Zürcher Kantonalbank sieht einen entscheidenden Treiber für das überraschend starke Auftragswachstum (+24 Prozent gegenüber den erwarteten 9 Prozent) im US-Geschäft. Die Aufträge in den USA sind auf Jahresbasis um 67 Prozent angestiegen, wobei das Finanzinstitut vermutet, dass dies in direktem Zusammenhang mit dem hohen Wachstum im «dreistelligen Bereich» der Rechenzentren steht. Die erhöhten Cashflow-Ziele von 4,6 Milliarden Dollar erweitern zudem den Spielraum für strategische Akquisitionen oder Aktienrückkäufe.
Überdurchschnittliche Performance
Mit dem heutigen Kursanstieg setzt ABB seine erfolgreiche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen zwölf Monaten haben die Aktien rund 80 Prozent zugelegt – ein deutlicher Kontrast zum Swiss Market Index (SMI), der im gleichen Zeitraum nur knapp 13 Prozent gewann.
Die hohen Kursgewinne haben Expertinnen und Experten jedoch vorsichtig werden lassen. Aktuell empfehlen elf Expertinnen und Experten die ABB-Aktie zum Kauf, 17 raten zum Halten und drei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Daten von LSEG bei 66,90 Franken - wobei noch keine Aktualisierungen der Bewertungsmodelle und demzufolge der Kursziele vorliegen. Es bleibt also abzuwarten, inwiefern die operative Stärke von ABB die Analysten aus der Defensive zwingt.
(cash/AWP)