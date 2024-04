Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank:

«Die EZB sollte der Versuchung widerstehen, ihre Zinsen bereits im Juni zu senken. Nicht nur in den USA, sondern auch im Euroraum sind die Verbraucherpreise in den letzten Monaten wieder deutlich stärker gestiegen, als es auf Dauer mit dem Inflationsziel von zwei Prozent vereinbar ist. Das dürfte vor allem an den weiter kräftig steigenden Löhnen liegen. Das Inflationsproblem löst sich nicht einfach in Luft auf, wie die vielen Tauben im EZB-Rat noch immer hoffen. Die USA sind ein warnendes Beispiel.»