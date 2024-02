Tamedia-Zeitungen: «Migros zerschlägt ihr Erbe»

Für die Tamedia-Zeitungen wie etwa den "Tages-Anzeiger" zerschlägt die Migros ihr Erbe. Das zeige, wie ernst die Lage sei. Hotelplan, in den 1930er Jahren von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler gegründet, um kostengünstige Reisen anzubieten, stehe zum Verkauf. Mibelle, der drittgrösste europäische Hersteller von Eigenmarken für Körperpflege und Kosmetik, sei bekannt für Migros-Bestseller wie das "Handy"-Abwaschmittel. Die Migros stehe ausserdem vor dem grössten Stellenabbau in ihrer bald 100-jährigen Geschichte. Sie beteuere, dass die Kundinnen und Kunden wenig von diesem Umbau spüren würden und vor allem von günstigeren Preisen profitierten. Beliebte Eigenmarken wie das Abwaschmittel "Handy" oder die "I am"-Handcreme würden weiterhin in den Regalen stehen, auch wenn sie nicht mehr von der Migros-Industrie, sondern von einem externen Unternehmen hergestellt würden. Dennoch werde der Stellenabbau nicht ohne sichtbare Folgen erfolgen. Denn: "Was bleibt insbesondere von grossen MM- oder MMM-Filialen übrig, wenn dort dereinst weder SportX-Abteilungen noch diejenigen von Do it oder M-Electronics zu finden sind?"