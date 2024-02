Handelszeitung: «Migros-Ausverkauf - ab jetzt ist nichts mehr heilig»

Für die «Handelszeitung» ist es zwar Courant normal, dass ein Grosskonzern wie die Migros sein Portfolio regelmässig prüft. Dass sie nach 89 Jahren im Reisegeschäft den Verkauf von Hotelplan plane, zeige aber, dass für die Migros kein Bereich mehr tabu sei - selbst das 1935 gegründete Unternehmen nicht. In den letzten Jahren habe die Migros bereits andere Unternehmen aus ihrem Portfolio verkauft, aber diese seien nicht Teil der ursprünglichen Pionierleistungen des Migros-Gründers Gottlieb «Dutti» Duttweiler gewesen. Diese Veränderung in der Strategie signalisiere, dass die Migros bereit sei, an ihrer eigenen DNA zu kratzen und sogar Pionierleistungen abzustossen. Dieser Schritt werfe ausserdem Fragen darüber auf, ob nach Imholz und Kuoni nun auch der letzte grosse einheimische Touristikkonzern, Hotelplan, seine Swissness verlieren werde. In einem E-Mail an die Leser ergänzt die «Handelszeitung»: «Wenn ein Unternehmen 500 Millionen Franken abschreiben muss, rollen normalerweise die Köpfe. Bei der Migros nicht. Verantwortung ist etwas anderes.»