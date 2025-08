Bantleon, Daniel Hartmann

Rein rechnerisch könnte das BIP der Schweiz um gut 0,5 Prozent-Punkte nach unten gedrückt werden. Allerdings gilt gleichzeitig zu bedenken, dass rund 80 Prozent der Exporte der Schweiz in Länder ausserhalb der USA gehen, allen voran nach Deutschland und die anderen EU-Länder. Gerade in Deutschland zeichnet sich durch die Wende in der Fiskalpolitik in den nächsten Quartalen ein kräftiger Aufschwung ab. Davon kann die Schweiz profitieren und einen Teil der Verluste in den USA kompensieren. Ausserdem hatte sich die Schweizer Wirtschaft in den vergangenen Jahren stets durch eine stabile Binnenkonjunktur ausgezeichnet, die nicht so schnell aus der Bahn geworfen wird. Wir rechnen daher nicht mit einer Rezession in den nächsten Quartalen, sondern bestenfalls mit einer Delle, die das Wachstum unter Umständen von derzeit knapp 2,0 Prozent in Richtung 1,0 Prozent drückt.