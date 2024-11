«Die Wirtschaftsschwäche belastet weiterhin den Arbeitsmarkt», sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, am Freitag in Nürnberg. Die BA verzeichnete in diesem Monat 2,774 Millionen Arbeitslose. Das sind 17.000 weniger als im Oktober, aber 168.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,9 Prozent. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen: