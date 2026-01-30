Tobias Basse, Ökonom NordLB:

«Kevin Warsh gilt nicht als geldpolitische Taube. Dieses Faktum mag helfen, die US-Kapitalmarktzinsen von der Einpreisung deutlich erhöhter Inflationserwartungen abzuhalten. Auch die Währung der Vereinigten Staaten könnte ‌von dieser Personalentscheidung Donald Trumps profitieren. Mit Blick ⁠auf das für das Weisse Haus zentrale Thema »Leitzinssenkungen« hat der ‌US-Präsident eindeutig den defensiveren Kevin ausgewählt. Allerdings wird auch Warsh auf zügige Anpassungen der Fed Funds Target Rate ‍nach unten drängen. Etwas Spielraum für Zinssenkungen dürfte sogar bestehen. Das Wachstum in den USA präsentiert sich zwar wirklich sehr stark, es gibt aber ​mit Blick auf die verschiedenen Sektoren der nordamerikanischen Ökonomie grössere Divergenzen ‍bei der Wirtschaftslage. Vor allem der wichtige US-Immobilienmarkt könnte niedrigere Kapitalmarktzinsen gut vertragen. Zudem kommen die starken Wachstumszahlen derzeit nicht wirklich am Arbeitsmarkt an. Das Inflationsumfeld könnte eine vorsichtige geldpolitische Lockerung sogar erlauben.»