Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:

«Das ‌Ergebnis bestätigt den wirtschaftlichen Niedergang. Sind Revisionen ausgeblieben, ist das Bruttoinlandsprodukt ‍zum Jahresende leicht gestiegen. Es spricht Bände, dass die Wirtschaftsleistung nur so hoch ist wie vor der Pandemie. Der mangelnde Reformwille der ​Politik fällt der Wirtschaft erneut auf die Füsse. Für die Politik ist die Aufrechterhaltung des Sozialstaats wichtiger als der Betrieb einer aggressiven Standortpolitik. Durch den US-Zollschock und den intensiven Wettbewerb mit China wird es die exportorientierte Industrie weiter schwer ‌haben. Beunruhigend ist, dass die Politik generell keine Strategie hat, um sich ⁠in der wandelnden Welt zu behaupten. Das Doping mit dem Fiskalpaket ‌hellt die Konjunkturperspektiven grundsätzlich auf. Wegen der vielfach auch konsumtiven Verwendung der Finanzmittel sieht es nur nach einem konjunkturellen Strohfeuer aus. Ein Heilmittel ‍gegen Stagnation ist das Fiskalpaket nur bei einer investiven Verwendung. Werden Reformen nicht bald umgesetzt, werden Verteilungskämpfe intensiver.»