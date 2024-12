KARSTEN JUNIUS, CHEFÖKONOM J. SAFRA SARASIN

Schlegel signalisiert deutlich, dass er ebenso entschlossen ist, die zu niedrige Inflation zu bekämpfen wie sein Vorgänger. Die Senkung des Leitzinses um 50 Basispunkte ist die richtige Entscheidung, da die Inflationsrisiken nach unten gerichtet sind und die Wirtschaft unter ihrem Potenzial wächst, während die wichtigsten Exportgüter der Schweiz mit strukturellen und zyklischen Problemen zu kämpfen haben. Wir erwarten zwei weitere Senkungen um 25 Basispunkte bei den nächsten beiden Sitzungen auf ein Niveau von 0 Prozent im Juni. Insbesondere deutet nichts in der Erklärung darauf hin, dass die SNB in ​​den kommenden Monaten beabsichtigt, am Devisenmarkt zu intervenieren. Wir halten den Schweizer Franken auch für ungefähr fair bewertet und erwarten einen Kurs von 0,92 EUR-CHF Ende nächsten Jahres.