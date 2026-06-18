Brian Mandt, Chefökonom Luzerner Kantonalbank:

«Stabil statt spektakulär: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) setzt mit ihrer Entscheidung, den Leitzins bei 0 Prozent zu belassen, ein klares Zeichen der Kontinuität. Dort dürfte er auch noch die nächsten Monate bleiben, denn die Inflationsaussichten sind gut. So erwarten wir, dass die Teuerungsrate in den nächsten Monaten etwa auf dem Niveau von 0,6 Prozent bleiben wird. Zudem zeichnet sich ab, dass die Strasse von Hormus bald wieder geöffnet werden könnte. Das dürfte den Aufwärtsdruck auf die Energiepreise dämpfen. Gleichzeitig stehen die Chancen damit gut, dass die Schweizer Wirtschaft im kommenden Jahr wieder an Fahrt gewinnt. Vor diesem Hintergrund halten wir es für realistisch, dass die SNB den Leitzins 2027 auf 0,25 Prozent anheben wird, zumal sie ihre Geldpolitik in ihrer letzten geldpolitischen Zusammenfassung als expansiv bezeichnete.»