Michael Heise, Family Office HQ Trust:

«Die geldpolitische Diskussion wird sich zunehmend mit der Frage von Zinserhöhungen zu befassen haben, ‌solange die inflationstreibende Energiekrise im Mittleren Osten anhält. Es ist zu erwarten, dass sich die ​US-Wirtschaft gegenüber dem Energiepreisschub widerstandsfähig zeigt. ​Der Bremseffekt hoher Energiepreise ​ist in den USA mit ihrer hohen ‌Energieproduktion auf jeden Fall weitaus geringer als in Europa. Zinserhöhungen wird die Notenbank erst in ​Betracht ​ziehen, wenn ⁠sich die Inflationserwartungen deutlich erhöhen und ​Sekundäreffekte etwa über ⁠eine Beschleunigung der Lohnsteigerungen eintreten sollten. Bis ‌zur Jahresmitte sind solche Entwicklungen eher unwahrscheinlich. Es ist daher mit ‌einem unveränderten Leitzinsniveau zu rechnen.»