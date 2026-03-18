MICHAEL HEISE, HQ ‌TRUST:

«Die Eskalation der Lage in Nahost macht es sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in 2026 die ​Leitzinsen senken wird. Auch wenn die ​Öl- und Gaspreise angesichts ​der Ungewissheiten über den Verlauf und die Dauer des Konflikts schwer ‌zu prognostizieren sind, muss bereits jetzt für das Jahr mit einer höheren Inflationsrate gerechnet werden. ​Eine Zinserhöhung ​der Fed wäre ⁠allerdings auch verfrüht. Denn der Anstieg ​der Öl- und ⁠Gaspreise ist ein erheblicher Belastungsfaktor für das ‌zuletzt ohnehin recht langsame Wachstum und den schwachen Arbeitsmarkt in den USA. Der ‌US-Notenbank bleibt kaum etwas, als die weitere ​Entwicklung zu beobachten. Und die Übertragungseffekte des Energiepreisschubs auf die breitere Inflation.»