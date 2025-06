Grosse Unsicherheit besteht derzeit in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone. Einerseits hat sich die europäische Wirtschaft im ersten Quartal 2025 robuster gezeigt als erwartet, und insbesondere die angekündigten deutschen Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung wecken Hoffnungen auf zukünftige Nachfragesteigerungen und damit eine wirtschaftliche Erholung. Andererseits stagniert die Wirtschaft aktuell weiter, und gerade die exportorientierten Sektoren leiden unter dem anhaltenden Zollchaos in den USA. Die kommenden Monate werden deutlicher zeigen, ob sich die Wirtschaft in der Eurozone in eine eher positive oder eher negative Richtung entwickelt. Mit der aktuellen Zinsentscheidung behält die EZB die Instrumente, mit einer Zinsanpassung entsprechend reagieren zu können.»