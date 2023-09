Sie EZB hob am Donnerstag die Schlüsselsätze erneut um 0,25 Prozentpunkte an - und damit auf das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, steigt somit von 3,75 auf 4,00 Prozent.