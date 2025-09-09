JOACHIM SCHALLMAYER, DEKABANK:

«Die gescheiterte Vertrauensfrage stellt den vorläufigen Endpunkt einer Entwicklung dar, welche die Reformunfähigkeit von Frankreich bestätigt und zeigt, dass selbst kleinste Sparmassnahmen nicht mehrheitsfähig sind. Die Kapitalmärkte begleiten die Entwicklungen in Frankreich seit geraumer Zeit kritisch. So sind die Risikoprämien für französische Staatsanleihen in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen, mit einer beschleunigten Dynamik ab Mitte August. Somit hat sich der Kapitalmarkt auf das Scheitern der Vertrauensabstimmung vorbereitet, entsprechend unaufgeregt verlief der Handelsverlauf bei französischen Staatsanleihen zum Wochenstart und auch im Nachgang der gescheiterten Vertrauensfrage dürften sich die Bewegungen in Grenzen halten. Die Gefahr eines abrupten Anstiegs der Risikoprämien muss eng beobachtet werden, die verlorene Vertrauensabstimmung wird aber nicht der Auslöser dafür sein, auch nicht für eine erneute Euro-Krisen Debatte.