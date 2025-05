Die Pause im Zollkrieg lässt Börsenprofis deutlich optimistischer auf die deutsche Wirtschaft blicken. Das Barometer für die Konjunkturaussichten in den kommenden sechs Monaten stieg im Mai um 39,2 Punkte auf plus 25,2 Zähler. Das teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner Umfrage unter Investoren und Analysten mit. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 11,9 Punkte erwartet. Sie sagten in ersten Kommentaren: