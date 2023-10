THOMAS GITZEL, CHEFÖKONOM VP BANK:

«Der Inflationsrückgang gerät ins Stocken. Dies liegt vor allem an auslaufenden Basiseffekte im Bereich der Energiepreise. Die Energiepreise haben in den Frühjahrs- und Sommermonaten die Teuerungsrate deutlich gesenkt. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mittlerweile tragen sie auch gemessen gegenüber dem Vorjahresmonat wieder erhöhend zur Inflationsentwicklung bei. Teurer werdende Autoversicherungen sind nun bereits den zweiten Monat in Folge ein zentraler Preistreiber. Auch deutlich gestiegene Preise für Hotelübernachtungen stechen ins Auge.»