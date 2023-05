"Immer wieder überraschend, wie gut sich der US-Arbeitsmarkt hält. Die hohen Beschäftigungszuwächse sind zwar passé, die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt kühlt sich aber nur sehr langsam ab. Bis sich die Abkühlung dann in einer schwächeren Lohnentwicklung niederschlägt, ist noch Geduld gefragt. Das verhindert einen stärkeren Druckabfall in der Inflationspipeline. Die Fed wird deshalb weiter mit einer Zinspause flirten, sich aber noch nicht in diese verabschieden."