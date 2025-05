Cyrus de la Rubia, Chefökonom Hamburg Commercial Bank:

«Dass Trump auf sein Lieblingsdrohinstrument der Zölle nicht verzichten wird, ist keine Überraschung. Man kann die Drohung eines 50 Prozent-Zollsatzes dennoch nicht vollkommen ernst nehmen. Zwar ist es möglich, dass die USA tatsächlich für einige Wochen diesen Zollsatz implementieren. Angesichts der Tatsache, dass knapp 20 Prozent der US-Ausfuhren in die EU gehen und – noch wichtiger – ebenfalls knapp 20 Prozent der Importe aus der EU stammen, dürfte ein derart hoher Zollsatz eine Rezession in den USA kaum noch vermeidbar machen. Die EU ist allerdings in einer etwas unkomfortableren Situation als China, weil sie auf die militärische Unterstützung der USA bislang angewiesen ist, was bei China kein Thema ist.