Matthias Geissbühler, CIO Raiffeisen Schweiz:

«Für die Schweizer Exportwirtschaft sind dies sehr schlechte News. Speziell Firmen, die primär in der Schweiz produzieren und viel in die USA exportieren, trifft es hart. Neben den Zöllen kommt noch der Währungseffekt hinzu. Die Abwertung des US-Dollars um über 10 Prozent seit Jahresbeginn ist eine zusätzliche Belastung. Kumuliert werden Schweizer Produkte damit fast 50 Prozent teurer. Solche Preiserhöhungen vollständig durchzusetzen wird auch für Marktführer mit hoher Preissetzungsmacht fast unmöglich.



Weniger beeinträchtigt sind global aufgestellte Schweizer Firmen mit einer starken Produktionsbasis in den USA sowie natürlich der gesamte Dienstleistungssektor. Weitere Gesprächsversuche auf Regierungsebene werden zwar nun erneut aufgenommen. Derzeit gibt es aber wenig erfolgversprechende Anzeichen, dass diese Zölle kurzfristig noch abgewendet werden können. Gewisse Hoffnungen bestehen, dass US-Gerichte die pauschalen Zölle als unrechtmässig deklarieren.



Und ansonsten wäre es nun dringend notwendig, mit einer massiven Deregulierung und Entbürokratisierung in der Schweiz die heimische Industrie und die KMU zu entlasten. Dafür braucht es keine Zustimmung aus dem Weissen Haus.»