Die Inflation hat sich im November in der Schweiz leicht erhöht. Die Inflation lag bei 0,7 Prozent nach 0,6 Prozent im Vormonat Oktober, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am heutigen Dienstag mitteilte. Die Schätzungen gingen von 0,8 Prozent aus. In ersten Reaktionen heisst es von Ökonomen dazu: