Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Somit sind die Auftragseingänge zumindest wieder zurück in ihrer Seitwärtsbewegung. Die starken Neubestellungen im September dürfen deshalb nicht als Signal einer Trendwende verstanden werden, sondern vielmehr lediglich als Korrektur auf die schwachen Vormonate. Doch abwegig ist eine Trendwende in den kommenden Monaten dennoch nicht. Die vierteljährliche Unternehmensbefragung der EU-Kommission zeigt, dass deutsche Firmen ihre Auftragsentwicklung so positiv einschätzen wie zuletzt vor vier Jahren. Die monatliche Umfrage des Münchener ifo-Instituts zeigt ein ähnliches Bild. Jetzt werden die kommenden Monate zeigen müssen, ob die Zuversicht der Unternehmen sich auch in harten Fakten, also einem höheren Auftragseingang, niederschlagen.. Wäre dem so, könnte dann tatsächlich von einem Trendwechsel gesprochen werden.»