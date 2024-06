Holger Schmieding, Chefökonom Berenberg Bank: «Die Europawahl endete wie erwartet, das Ergebnis entspricht in etwa den Meinungsumfragen. Die Parlamentswahl in Frankreich schafft dagegen erhebliche Unsicherheit über den künftigen wirtschafts- und finanzpolitischen Kurs in Frankreich. Angesichts des hohen französischen Haushaltsdefizits kann das französische Anleihen und den Euro etwas belasten. Da die Wahl bereits in drei Wochen ist, wird sich der Wahlkampf nur wenig auf die Konjunktur auswirken. Das Ergebnis könnte allerdings eine gewisse Belastung sein, falls die politische Rechte tatsächlich im Parlament stark wird.»