TOBIAS BASSE, NORDLB:

«Ganz grundsätzlich dürfte der Boom im KI-Segment der US-Ökonomie der Wirtschaft der Vereinigten Staaten in der näheren Zukunft helfen. Für ​den ​Arbeitsmarkt der USA ist diese Technik ⁠allerdings zugleich Fluch und Segen. Niedrigere Zinsen könnten ​perspektivisch der Bauwirtschaft ⁠unter die Arme greifen, welche wohl auch weiterhin als ziemlich personalintensiv gelten darf. Im ‌ersten Quartal 2026 mag aber die ungewöhnlich ausgeprägte Kältewelle auch saisonbereinigt zu Belastungen bei der realen ökonomischen Aktivität geführt haben. ‌Folglich würden sich dann im zweiten Quartal gewisse stützende ​Nachholeffekte zeigen müssen. Durch den KI-Faktor könnten sich die BIP-Zahlen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten in der Tat bald recht spürbar von der Beschäftigungssituation lösen.»