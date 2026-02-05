Jens-Oliver Niklasch, LBBW:

«Ein Auftragsboom zum Jahresende. Wer ​hätte das gedacht? Zwar gab der Sonderfaktor Grossaufträge den Ausschlag für den gewaltigen Anstieg. Aber auch der um Grossaufträge bereinigte Auftragseingang legte erneut zu. Das sieht jetzt wirklich ‌sehr stark nach Trendwende aus. Wir haben erstmals ⁠seit längerer Zeit Grund für Zuversicht. Zumindest die ‌Prognose, dass das BIP im laufenden Jahr um rund ein Prozent zulegen wird, scheint realistisch.»