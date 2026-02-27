Die Inflation in Deutschland ist im Februar deutlicher gesunken als erwartet. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich ‌1,9 Prozent ⁠im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im ⁠Januar war die Teuerungsrate auf 2,1 Prozent gestiegen, nachdem sie im Dezember mit ‌1,8 Prozent auf den niedrigsten Wert seit mehr ‌als einem Jahr gefallen war. Von ​Januar auf Februar zogen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent an. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang der Inflationsrate auf 2,0 Prozent gerechnet. Analysten sagten zu den Daten in ersten Reaktionen: