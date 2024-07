Santosh Brivio, Ökonom Migrosbank:

«Die Schweizer Arbeitsmarktdaten sind aber auch bemerkenswert vor dem Hintergrund der Daten zur Schweizer Inflation. Die Teuerung verharrt damit stabil im Zielband der Schweizerischen Nationalbank. Eine übermässige Euphorie darüber halten wir aber dennoch nicht für angezeigt. Denn einerseits stiegen die Preise bei einzelnen Ausgabegruppen – darunter Fruchtgemüse, Hotellerie oder Pauschalreisen ins Ausland – erneut teilweise deutlich an. Andererseits ist erneut zu betonen, dass die offizielle Inflationsmessung gerade die Krankenkassenprämien nicht direkt miteinschliesst. Da diese aber mittlerweile zu einer regelrechten Belastung für viele Haushaltsbudgets geworden sind, dürfte die gefühlte Teuerung doch spürbar höher ausfallen. Dennoch bleibt der hiesige Preisauftrieb im internationalen Vergleich äusserst moderat – und dies trotz einer tiefen Arbeitslosigkeit. Denn trotz deren geringfügigen Zunahme in den letzten Monaten, fällt sie in der Schweiz weiterhin vergleichsweise tief aus. Die für die Eurozone sehr niedrige Arbeitslosigkeit beispielsweise belief sich zuletzt auf 6,4 Prozent. Dass der Inflationsdruck in der Schweiz dennoch nicht höher ausfällt, liegt auch an den moderaten Lohnerhöhungen. Während andernorts die Saläranpassungen nicht nur einen Inflationsausgleich, sondern auch oft üppige Reallohnzuwächse umfassen, ist hierzulande nicht einmal der Teuerungsausgleich garantiert. Das mag für die Arbeitnehmenden ärgerlich sein. Gleichzeitig verhindern diese bescheidenen Lohnrunden das Entstehen eines Lohn-Preis-Effektes – das Preisniveau bleibt stabil».