Michael Herzum Leiter Volkswirtschaft Union Investment:

«Mögliche Störungen der Lieferketten belasten die Stimmung zunehmend, je länger die ​wichtige Strasse von Hormus geschlossen bleibt. Allerdings stehen die Chancen gut, dass sich die Stimmung rasch wieder verbessert. Die USA und der Iran haben kein Interesse an ‌einer erneuten militärischen Eskalation. Die derzeit hohen Benzin- und Dieselpreise in den USA sind 'Gift' für Donald Trumps Republikaner sechs Monate vor den Midterm-Wahlen im November. Und der militärisch und wirtschaftlich erheblich geschwächte Iran kann nicht lange auf seine Öleinnahmen verzichten. Endet der Konflikt im ​Nahen Osten zeitnah, ​werden die positiveren Faktoren wieder überwiegen. Denn aktuell wird die ⁠Wirtschaft in Deutschland vor allem durch die Binnennachfrage gestützt, weil die höheren Infrastrukturausgaben der ​Regierung der Konjunktur Rückenwind ⁠geben. Ab dem Sommer sollte sich die Lage wieder verbessern und die deutsche und europäische Wirtschaft auf den Wachstumspfad zurückkehren.»