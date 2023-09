Philipp Burckhardt, Fixed Income Strategist und Portfolio Manager bei Lombard Odier IM

«Die SNB entschied sich heute gegen eine Straffung der Geldpolitik und scheint in diesem Zyklus am oberen Ende angekommen zu sein, auch wenn sie die Möglichkeit weiterer Schritte nicht ausschliesst. Sie trägt damit vor allem der Inflation Rechnung, die in den letzten Monaten deutlich abgeschwächt hat. Die neue Inflationsprognose wurde vor allem am längeren Ende leicht, aber gleichwohl bedeutend nach unten angepasst und liegt nun wieder innerhalb des Ziels der Preisstabilität. Auch die verhaltene Wachstumsprognose hat die SNB wohl in ihrem Entscheid bekräftigt. Damit signalisiert sie, dass im Dezember keine Zinserhöhung mehr folgen dürfte. Da es mehrere Monate dauert bis sich die aktuelle Geldpolitik vollumfänglich in der Wirtschaft entfaltet, kann die SNB nun ihren Fokus auf die Währung legen und weiter allmählich die Bilanz abbauen.»