Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«In den Fluren des EZB-Hochhauses in Frankfurt dürfte sich eine gewisse Zufriedenheit ausbreiten. Die Inflationsrate fällt im September merklich. Auch wenn der Rückgang zu einem grossen Teil deutschen Sondereffekten zuzuschreiben ist, liest sich eine Teuerungsrate von 4,5 Prozent deutlich angenehmer als die Rekordwerte von über 10 Prozent im vergangenen Jahr. Die EZB tritt nun an die Seitenlinie. Die europäischen Währungshüter sind im passiven Modus angelangt. Fallen die Inflationsraten in den kommenden Monaten weiter, erreicht die EZB restriktives Terrain. Restriktiv ist eine Zentralbank dann, wenn die Leitzinsen über den Inflationsraten liegen. Dies ist bislang noch nicht der Fall. Wir gehen davon aus, dass das Zinshoch erreicht ist. Zu Zinssenkungen wird es aber vorerst noch nicht kommen, dazu ist die Inflationsrate noch zu hoch.»