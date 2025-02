Die US-Inflation ist zu Jahresbeginn überraschend gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Januar um 3,0 Prozent zum Vorjahresmonat zu und damit schneller als im Dezember mit 2,9 Prozent. Dies teilte das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit. Von Reuters befragte Volkswirte hatten auch für Januar mit 2,9 Prozent gerechnet. In ersten Reaktionen hiess es dazu: