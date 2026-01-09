Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank:

«Es ist nicht ganz klar, wie gut oder schlecht die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt tatsächlich ist. Von Sondereffekten noch verzerrt, ​braucht es Zeit, bis sich ein klarer Trend herauskristallisiert. ‌Sicherlich hat der Arbeitsmarkt seine besten Zeiten ‍gesehen. Unternehmen bleiben bei Neueinstellungen zurückhaltend. Durch die stark eingeschränkte Zuwanderungspolitik fehlt es zudem ​an Arbeitskräften. Innerhalb der Fed dürfte weiter intensiv diskutiert werden, inwieweit ihr Beschäftigungsmandat akut bedroht ist. Ein dringender Handlungsbedarf zu raschen und kräftigen Leitzinssenkungen besteht ‌nicht.»