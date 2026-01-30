Die deutsche Wirtschaft ist im Schlussquartal 2025 überraschend kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt sei von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent zum Vorquartal gestiegen, gab das Statistische Bundesamt am Freitag bekannt. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen:
Jörg Krämer, Chefökonom Commerzbank:
«Das Plus im vierten Quartal zeigt, dass sich die deutsche Wirtschaft aus der Rezession gelöst hat. Aber die Krise ist noch nicht vorbei. Die jüngste Schwäche des Ifo-Geschäftsklimas signalisiert für das erste Quartal nur wenig Wachstum. Das viele Geld der Bundesregierung dürfte kaum auf fruchtbaren Boden fallen, weil eine grosse Mehrheit der Unternehmen nicht an den lang ersehnten Neustart in der Wirtschaftspolitik glaubt, wie auch eine aktuelle Umfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft zeigt. Hinzu kommen die Zölle von Trump. Wir erwarten für 2026 weiter nur ein schmales Plus von 0,9 Prozent, wobei 0,3 Prozentpunkte auf die ungewöhnlich hohe Zahl an Arbeitstagen zurückgehen.»
Jen-Oliver Niklasch, LBBW:
«Wer hätte das gedacht? Es gibt noch positive Überraschungen zur Konjunktur in Deutschland. Das Schlussquartal war nun sogar ein bisschen besser als gedacht. Das gibt etwas stärkeren statistischen Rückenwind für das laufende Jahr. Andererseits freut man sich eigentlich nur deswegen über diese Zahl, weil wir seit drei Jahren mehr oder weniger am Nullwachstum festkleben. Immerhin gibt es die begründete Hoffnung, dass sich das 2026 ändert. Das Ergebnis im vierten Quartal 2025 sollte aber nicht die Kirsche auf der Torte bleiben, sondern im Gegenteil ein Zeichen, jetzt aber nun wirklich mit den Reformen für dauerhaft mehr Wachstum zu beginnen.»
