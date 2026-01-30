Jen-Oliver Niklasch, LBBW:

«Wer hätte ​das gedacht? Es gibt noch positive Überraschungen zur Konjunktur in Deutschland. Das Schlussquartal war nun sogar ein bisschen besser als gedacht. Das gibt ‌etwas stärkeren statistischen Rückenwind für das ⁠laufende Jahr. Andererseits freut man sich eigentlich nur ‌deswegen über diese Zahl, weil wir seit drei Jahren mehr oder weniger am Nullwachstum ‍festkleben. Immerhin gibt es die begründete Hoffnung, dass sich das 2026 ändert. Das Ergebnis im vierten Quartal 2025 sollte ​aber nicht die Kirsche auf der Torte bleiben, ‍sondern im Gegenteil ein Zeichen, jetzt aber nun wirklich mit den Reformen für dauerhaft mehr Wachstum zu beginnen.»