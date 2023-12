Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verlängert ihre Zinspause. Der Leitzins wurde an der geldpolitischen Sitzung am Donnerstag das zweite Mal in Folge bei 1,75 Prozent belassen. Der Entscheid war vom Markt so erwartet worden. Zuvor hatte die SNB den Leitzins in fünf aufeinanderfolgenden Schritten erhöht.