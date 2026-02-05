Lena Dräger, Institut für Weltwirtschaft:

«Insbesondere die exportorientierte deutsche Wirtschaft leidet unter einem starken Euro, während gleichzeitig günstigere Importe die ​Inflationsrate in der Euro-Zone insgesamt unter das Inflationsziel drücken könnten. In ‌dieser Situation sollte die EZB eine Devisenmarktintervention in ‍Betracht ziehen, um die Marke von 1,20 US-Dollar pro Euro als Obergrenze zu halten. Um keinen weiteren ​Effekt auf die Liquidität in der Euro-Zone zu entfalten, sollten die Geschäfte mit gegenläufigen Wertpapiertransaktionen ausgeglichen werden. Gegebenenfalls wäre eine Koordination mit der Schweizer Nationalbank sinnvoll, da der Schweizer ‌Franken ebenfalls zum US-Dollar aufgewertet hat. Dies würde verhindern, ⁠dass es zu Verwerfungen im Euro-Franken-Wechselkurs kommt.»