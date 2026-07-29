Michael Heise, HQ Trust

«Die Überraschung ist ausgeblieben. Die US-Notenbank hat trotz einer Inflation von etwas mehr als drei ​Prozent ​auf eine Zinserhöhung verzichtet und ⁠bleibt im Wartemodus. Ausschlaggebend dürfte die ​Einschätzung gewesen sein, ⁠dass der Inflationsanstieg vor allem auf die höheren Energiepreise infolge ‌der Nahost-Krise zurückgeht und damit vorübergehend ist. Schon der bisher eingetretene Ölpreisanstieg wird sich ‌jedoch auf die Verbraucherpreise deutlich auswirken, so ​dass in der September-Sitzung mit einer Zinserhöhung zu rechnen ist.»