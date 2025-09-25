Karsten Junius, Chefökonom Bank J. Safra Sarasin

«Wir teilen die Ansicht der SNB, dass die Beibehaltung des Leitzinssatzes derzeit angemessen ist. Die Geldpolitik ist bereits expansiv, die Wirtschaft befindet sich nicht in einer Rezession und die Inflationsrate liegt nicht im negativen Bereich. Eine weitere Zinssenkung war daher nicht notwendig. Es dürften keine weiteren Zinssenkungen in Zukunft folgen und erwarten einen unveränderten Leitzins in den nächsten zwei Jahren. Das Kreditwachstum beschleunigt sich bereits und die Immobilienpreise steigen. Die Wirtschaft benötigt keine weiteren Anreize; die expansive Geldpolitik zeigt bereits Wirkung. Natürlich bestehen Risiken, da der Wechselkurs real bereits überbewertet ist. Sollte der Wechselkurs real und handelsgewichtet um weitere 5 Prozent steigen, bestünden wieder negative Inflationsraten. Und natürlich weiss niemand, welche Schritte die US-Regierung in Bezug auf Zölle als Nächstes unternimmt. Sollte die SNB den Leitzins erneut senken, dann sollte sie unserer Meinung nach um 50 Basispunkte senken, falls ein signifikanter Schock dies rechtfertigt. Angesichts der neuen Inflationsprognose, die nun einen Endwert von 0,8 Prozent statt 0.7 Prozent wie im Juni zeigt, ist es jedoch wahrscheinlicher, dass die SNB den Leitzins als Nächstes anhebt.»