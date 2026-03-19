Karsten Junius, Chefökonom J. Safra Sarasin:

«Die SNB hat ihr Inflationsziel leicht von 0,8 auf 0,7 Prozent pro Jahr gesenkt. Im Durchschnitt erwartet sie für 2028 lediglich eine Inflation von 0,6 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass sie im Vergleich zum Dezember mehr Abwärts- als Aufwärtsrisiken für die Inflation sieht. Die SNB hat ihre Formulierung zu Devisenmarktinterventionen angepasst. Sie warnt nun deutlicher vor ihrer Bereitschaft, aufgrund des Konflikts im Nahen Osten gegen einen stärkeren Schweizer Franken vorzugehen. Ich gehe davon aus, dass sie bereits in den vergangenen Wochen am Devisenmarkt interveniert hat. Der Hauptgrund für die Nichtsenkung der Zinsen in dieser Woche dürfte das weiterhin moderate Wachstum der Binnenwirtschaft sowie die damit einhergehenden Löhne und Preise sein. Der geldpolitische Kurs ist ausreichend expansiv, um die Binnenwirtschaft zu stützen. Die wirtschaftlichen Probleme konzentrieren sich auf den Exportsektor. Devisenmarktinterventionen sind die am besten geeignete Massnahme, um weiteren Schaden im Exportsektor zu verhindern, und sollten daher derzeit das Mittel der Wahl sein. Wir gehen davon aus, dass die Leitzinsen der SNB in ​​diesem Jahr unverändert bleiben, selbst wenn die EZB im Laufe des Jahres eine Zinserhöhung beschliessen sollte, und erwarten einen Wechselkurs zum Euro von 0,91 Franken zum Jahresende.»