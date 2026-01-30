Thomas Gitzel, Ökonom VP Bank:

«Die EZB ist derweil mit Blick auf die Teuerung nach wie vor in einer komfortablen Situation. Die Inflationsraten liegen auf den Zielniveaus der Währungshüter. Einzig die Kerninflationsrate liegt noch zu hoch, doch auch hier könnte es in den kommenden Monaten zu einer Entspannung kommen. Für die EZB drängt sich neben der reinen Inflationsentwicklung eine ganz andere Frage auf: Wie umgehen mit dem Euro? Die europäische Gemeinschaftswährung notiert derzeit knapp unter der Marke von 1.20 und damit auf mehrjährigen Hochs. Dabei reflektieren die höheren Euro-Niveaus keine Stärke des gemeinsamen Währungsraums, sie sind vielmehr das Resultat einer Dollar-Schwäche. Auf der EZB-Sitzung in der kommenden Woche wird diese Frage auf der Pressekonferenz im Vordergrund stehen.»