Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Das heutige Zahlenmaterial sollte allerdings nicht als Entwarnung gelten. Für die kommenden Monate ist damit zu rechnen, dass die preistreibenden Effekte der Zollpolitik dominieren werden. Die Fed wird auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche am eingeschlagenen Kurs des Abwartens festhalten. Einerseits wird sich die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten abkühlen, andererseits steigen aber die Inflationsrisiken aufgrund der Zollpolitik. Die Fed sitzt also zwischen den Stühlen, was für eine Beibehaltung des Leitzinsbandes spricht.»