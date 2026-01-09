Jens-Oliver Niklasch, LBBW:

«Eine solide Produktionszahl, welche den Eindruck der gestrigen Auftragseingänge unterstreicht, dass es langsam aufwärts geht mit der Konjunktur der deutschen Industrie. Freilich hielt die Talfahrt lange an, und bis ⁠die Stimmung dreht, dürfte es noch dauern. Aber mit den nun vorliegenden Zahlen spricht einiges dafür, dass schon im Schlussquartal 2025 eine gewisse konjunkturelle Belebung zu verzeichnen war. Auffällig ist allerdings die hohe Diskrepanz zwischen der Gesamtproduktion und der Produktion ohne Bau und ​Energie. Da gab es wohl negative Sondereffekte am Bau sowie in den energieintensiven Branchen, die ‌schon länger zu den Sorgenkindern gehören. Mit Blick auf 2026 sollte zudem ‍nicht übersehen werden, dass ein Aufschwung selbst mit fiskalischem Rückenwind kein Selbstläufer werden wird. Die globalen Rahmenbedingungen bleiben gerade für die exportorientierte deutsche Industrie weiterhin herausfordernd.»