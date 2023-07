Sie hob am Donnerstag die Schlüsselsätze erneut um 0,25 Prozentpunkte an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, steigt somit von 3,50 auf 3,75 Prozent. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen: