«Die Notenbanker werden auch in nächster Zeit uneins darin sein, ob und wie stark das Leitzinsniveau gesenkt werden soll. Es lassen sich gute Gründe für Meinungsunterschiede finden: eine unsichere Datenlage, erhöhte Inflationsraten oder Schwächesignale vom Arbeitsmarkt. Der Nebel über dem Leitzinspfad 2026 wird sich nicht so schnell lichten. In dieser Situation wird die Fed wohl eher vorsichtig als forsch vorangehen. Bis zum Spätsommer dürfte die Leitzinsspanne aber dennoch auf 2,75 bis 3,00 Prozent gesenkt werden. Ein tieferes Leitzinsniveau ist aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wohl nicht erforderlich und würde einen zunehmenden Politikeinfluss widerspiegeln.»