Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:

«Der leichte Anstieg der Inflationsrate ist alles andere als ein Aufreger. Basiseffekte bei Energie und Nahrungsmitteln sorgen für den Inflationsanstieg. Die gute Nachricht ist also die, dass der Inflationsdruck nicht grösser geworden ist. Alles in allem bleibt die Inflation eingefangen. Dies auch deshalb, weil das Warenangebot durch die US-Marktabschottung grösser geworden ist. Auch wenn der Euro kräftig mithilft, sind Inflationsraten unter 2,0 Prozent vorerst dennoch eher kein Thema. Die deutsche Vorgabe zeigt der EZB, dass sie ihre Zinspause im September beibehalten kann.»