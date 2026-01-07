Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:

«Die Inflationsrate sinkt vor ​allem wegen der Energiepreise. In den kommenden Monaten wird die Inflationsrate eher unter 2,0 Prozent als knapp darüber liegen. Es sieht somit weiter ‌nach einer längeren Phase mit Preisstabilität aus. ⁠Das bedeutet aber auch, dass das hohe Preisniveau ‌fortbestehen wird. Von dort werden die Preise also weiter steigen, nur deutlich langsamer als in den ‍Jahren 2022/23. Vor allem die Dienstleistungspreise sprechen gegen ein weiteres Abrutschen der Inflationsrate. Der Rückgang der Inflationsrate stellt nicht ​in Frage, dass die EZB ihre Inflationsprojektion für 2026 ‍jüngst auf 1,9 Prozent angehoben hat. Die Leitzinsen können bleiben wo sie sind, auch wenn die Inflationsrate etwas unter 2,0 Prozent liegt.»