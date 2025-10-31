Waren und Dienstleistungen verteuerten sich in der Eurozone um durchschnittlich 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit diesem Rückgang gerechnet, nachdem die Teuerungsrate im September auf 2,2 Prozent gestiegen war. In ersten Reaktionen hiess es dazu:
Jörg Krämer, Chefökonom Commerzbank:
«Auf den ersten Blick ist das Inflationsproblem im Euroraum gelöst. Aber ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel sind die Verbraucherpreise in den letzten drei Monaten wieder stärker gestiegen, als mit dem EZB-Ziel von zwei Prozent vereinbar ist. Die hartnäckige unterliegende Inflation spricht dagegen, dass die EZB ihre Leitzinsen weiter senkt.»
Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:
«Bei der Inflation stimmt es insgesamt, nur kleinere Schönheitsfehler bestehen noch. Das betrifft etwa die Kerninflation, ohne dass dies grössere Sorgen hervorruft. Das aktuell preisstabile Umfeld wird auch in den nächsten Monaten anhalten. Die Gesamtinflationsrate wird mal knapp über 2,0 Prozent und mal knapp darunter liegen. Dabei sind die Inflationsrisiken ausgeglichen. Für die EZB wird es weiter 'Mission erfüllt' heissen, Handlungsbedarf besteht nicht. Der Einlagesatz dürfte für längere Zeit bei 2,0 Prozent verharren. Für eine Zinssenkung bedarf es wohl vor allem einer deutlich schwächeren Konjunktur.»
Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:
«Mit dem schnelleren Preisanstieg im Bereich von Dienstleistungen verändert sich entgegen den Erwartungen die Kerninflationsrate nicht. Sie bleibt bei 2.4 Prozent. Die Mehrheit der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte erwartete einen moderaten Rückgang. Auch mit Blick auf die Entwicklung in den Nationalstaaten bestätigt sich das Bild einer nur geringen Veränderung der Preisentwicklung. Große Sprünge nach oben oder unten sind in den großen Volkswirtschaften der Eurozone nicht auszumachen.
Christine Lagarde war auf der gestrigen EZB-Pressekonferenz tiefenentspannt. Die Notenbanker sind mit der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung derzeit äußerst zufrieden. Das heute vorgelegte Zahlenwerk zur Inflationsentwicklung dürfte die Währungshüter bestätigen. Die Notwendigkeit zum Handeln besteht nicht. Die Teuerungsrate liegt in der Nähe des EZB-Ziels von 2 Prozent bei gleichzeitig ausgewogenen Wachstumsrisiken.»
(Reuters)