Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:

«Bei der Inflation stimmt es insgesamt, nur kleinere Schönheitsfehler bestehen noch. Das betrifft etwa die Kerninflation, ohne dass dies grössere Sorgen hervorruft. Das aktuell preisstabile Umfeld wird auch in den nächsten Monaten anhalten. Die Gesamtinflationsrate wird mal knapp über 2,0 Prozent und mal knapp darunter liegen. Dabei sind die Inflationsrisiken ausgeglichen. Für die EZB wird es weiter 'Mission erfüllt' heissen, Handlungsbedarf besteht nicht. Der Einlagesatz dürfte für längere Zeit bei 2,0 Prozent verharren. Für eine Zinssenkung bedarf es wohl vor allem einer deutlich schwächeren Konjunktur.»