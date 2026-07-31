Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Die ​Inflationsrate legt bedingt durch höhere Ölpreise erneut kräftig zu. Das ‌muss aber nicht weiter verwundern, schliesslich kam es zwischenzeitlich zu einer erneuten Eskalation im Persischen Golf, was wiederum ​die ​Ölpreise erneut deutlich ansteigen ⁠liess. Die Energiekomponente des Konsumentenpreisindex legt ​gegenüber dem Vorjahresmonat ⁠um zehn Prozent zu. Klare Indizien für ernstzunehmende Zweitrundeneffekte ‌gibt es bislang nicht. Für die EZB besteht damit kein akuter Handlungsbedarf. Ob die europäischen ‌Währungshüter auf ihrer nächsten Sitzung im September ​den Zins anheben werden, darf in Frage gestellt werden.»