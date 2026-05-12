BASTIAN HEPPERLE, HAUCK AUFHÄUSER LAMPE:

«Die US-Inflationsrate macht wegen der erneut kräftig gestiegenen Benzinpreise grosse Sprünge nach oben. Der ‌Druck in der Inflationspipeline bleibt stark. Läuft es ungünstig, springt die Inflationsrate noch über 4,0 Prozent. Bislang halten sich die ​Zweitrundeneffekte höherer Energiepreise noch in Grenzen. Die Kernrate ​dürfte in den nächsten ​Monaten noch knapp an der 3,0 Prozent vorbeischrammen. An eine Rückkehr ‌der Inflationsraten nahe 2,0 Prozent ist für dieses Jahr nicht zu denken. Angesichts der aufwärtsgerichteten Inflationsrisiken wird der neue Fed-Chef Warsh ​Trumps ​Zinssenkungswünsche wohl enttäuschen.»