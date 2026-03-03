Jörg Krämer, Chefökonom Commerzbank:

«Die Inflationsdaten für den Februar ​sehen gut aus, sagen wegen des Nahost-Kriegs aber nichts über die Zukunft aus. Dauert der Krieg und die faktische Schliessung der Strasse von Hormus nur wenige Wochen, dann wird die Inflation wegen des gestiegenen Ölpreises nur ‌vorübergehend ein wenig zulegen. Zöge sich der Krieg wider Erwarten aber Monate hin, so dürfte der Ölpreis in Richtung 100 Dollar steigen. Die Inflation ​stiege dann schätzungsweise auf mindestens drei Prozent. Trotzdem dürfte ​die EZB ihre Leitzinsen in einem solchen ​Szenario nicht anheben, weil sie durch einen ölpreisbedingten Anstieg der Inflation in der Regel durchschaut.»