Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Lebensmittel und Benzinpreise dämpfen derweil die Inflationsrate. Billiger wurden im April auch Flugtickets und auch Gebrauchtwagenpreise waren im April nach dem März weiter rückläufig. Die Fed dürfte sich in ihrer abwartenden Haltung bestätigt fühlen. Die Zölle könnten in den kommenden Monaten den Preisdruck deutlicher erhöhen. Vorerst werden deshalb die Leitzinsen auf konstantem Niveau bleiben. Sollte sich die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten abkühlen und sollten damit die Teuerungsraten einen dämpfenden Einfluss bekommen, eröffnet sich den US-Währungshütern in den Herbstmonaten weiterer Zinssenkungsspielraum.»